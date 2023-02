Video: De opmerkelijkste foodreclames rond de Superbowl

PHOENIX - De Superbowl is met grote voorsprong het best bekeken tv-evenement van het jaar in de Verenigde Staten. Kijkers zijn niet alleen benieuwd welke ploeg kampioen wordt in de NFL, maar stemmen ook af om de speciaal gemaakte commercials van bedrijven te kijken. Die betalen een vermogen per seconde om door ruim 200 miljoen mensen bekeken wedstrijd te bereiken. Foodbedrijven waren prominent aanwezig in de reclameblokken. Distrifood zet de beste foodcommercials op een rijtje.