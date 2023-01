Inflatie treft ook landwinkels, die vastklampen aan versheid

ZEIST - Boerderij- en landwinkels moeten het nog altijd hebben van groente en fruit. Het trekt klanten omdat het verser is dan in supermarkten en omdat het vaak goedkoper is. Maar het is een illusie dat mensen vanwege de hoge inflatie supermarkten achter zich laten en massaal kiezen voor boerderijwinkels.